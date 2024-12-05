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Врач рассказал, какие продукты нельзя есть при варикозе

Врач Гинзбург: сладости нельзя есть при варикозе

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Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Людям с варикозным расширением вен стоит исключить из своего рациона питания сладости и продукты, в которых содержатся быстрые углеводы. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Он пояснил, что такие продукты разрушают белок коллаген, который является основным в соединительной ткани. В случае проблем с коллагеном качество всей сосудистой стенки будет снижаться, добавил врач.

«По этой причине нельзя употреблять сахар и содержащие его продукты, включая мед. Это же относится к так называемым быстрым углеводам, которые есть в белом хлебе, рисе и картофеле», — сказал Гинзбург.

Вместо этого он рекомендует включать в рацион кисломолочные и противовоспалительные продукты, богатые пищевыми волокнами. К ним относятся гречка, овсянка, овощи, фрукты, зелень, ягоды.

Врач-хирург медицинской компании СберЗдоровье Сергей Хрипков до этого рассказал «Газете.Ru», что больным варикозом не стоит посещать бани и сауны, а также длительное время находиться в положении сидя или лежа. Кроме того, при тяжелых формах варикозной болезни противопоказан массаж нижних конечностей.

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