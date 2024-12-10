Госдума включила в пенсионный стаж граждан России период работы на Украине

Госдума приняла во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, позволяющий включать в страховой стаж граждан РФ периоды работы на Украине с 1991 года до начала специальной военной операции. Законопроект направлен на улучшение пенсионных прав граждан, которые работали на Украине, в ДНР и ЛНР, но не проживали постоянно в новых российских регионах, сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Документ устанавливает, что в страховой стаж будут включаться периоды работы на указанных территориях: на Украине — с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, в ДНР и ЛНР — с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года, в Запорожской и Херсонской областях — с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.

Также разъясняется, что для расчета страховой пенсии будет учитываться среднемесячный заработок за 2000–2001 годы или любой период до 1 января 2002 года для тех лиц, которые уже получали пенсионные выплаты в соответствии с местным законодательством. Закон вступит в силу с 1 июля 2025 года, за исключением некоторых норм.

В ноябре сообщалось, что в Крыму планируют подсчитать ущерб от похищенных Украиной 10 лет назад пенсий и социальных выплат у крымчан.

Ранее в Госдуме рассказали, насколько повысятся страховые пенсии в 2025 году.