Назван размер минимальной пенсии в России в 2025 году

Минимальный размер пенсии не может быть ниже прожиточного минимума, в 2025 году он составит 15 250 рублей. Об этом сообщила «Ленте.ру» член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, если у россиянина социальная пенсия ниже прожиточного минимума, то ему обязательно доплатят до этого уровня.

Парламентарий напомнила, что в каждом российском субъекте установлен свой прожиточный минимум, который может быть как выше, так и ниже федерального.

Если прожиточный минимум ниже в регионе, то пенсия доплачивается до 15 250 рублей из федерального бюджета, а если он выше, то доплачивает региональный бюджет. В качестве примера Бессараб привела Москву, где прожиточный минимум выше.

25 ноября депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что работающие пенсионеры в России должны получать пенсию почти вдвое больше, чем сейчас. Он отметил, что справедливый размер выплат для работающих россиян должен быть на том же уровне, что и для неработающих — минимум 35 тыс. рублей и не менее 40% от средней зарплаты на текущий момент.

Ранее были названы условия для выхода на пенсию в 2025 году.