Нарколог прокомментировал проект о продаже алкоголя по справке

Законопроект о продаже алкоголя при наличии отметки от нарколога в профиле на «Госуслугах» может привести к положительным результатам при проведении необходимых исследований, если их не будет — это лишняя трата средств и усилий. Такое мнение высказал ТАСС врач-нарколог Александр Ковтун.

Соответствующую инициативу внес в Госдуму депутат Андрей Свинцов. Ее авторы считают, что такая мера поможет разъяснить молодежи последствия употребления алкоголя и помочь людям с алкогольной зависимостью.

«Медицина сейчас работает на принципах доказательности. Если эксперимент был проведен, повторен и он удачный, то тогда можно его распространять на всю популяцию человечества, общество, государство и так далее», — сказал Ковтун, подчеркнув, что если не было исследований, то такие эксперименты излишни и могут только привести к трате средств и бессмысленности прилагаемых усилий

Врач добавил, что подобных практик раньше не встречалось в области наркологии и профилактики.

11 декабря президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев назвал унизительной идею продажи алкоголя по справке от нарколога.

Ранее продажи алкоголя в России обновили исторический максимум.