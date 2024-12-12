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Нарколог прокомментировал проект о продаже алкоголя по справке

Врач Ковтун: для продажи алкоголя по отметке на «Госуслугах» нужны исследования

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Konstantin Ivshin/Shutterstock/FOTODOM

Законопроект о продаже алкоголя при наличии отметки от нарколога в профиле на «Госуслугах» может привести к положительным результатам при проведении необходимых исследований, если их не будет — это лишняя трата средств и усилий. Такое мнение высказал ТАСС врач-нарколог Александр Ковтун.

Соответствующую инициативу внес в Госдуму депутат Андрей Свинцов. Ее авторы считают, что такая мера поможет разъяснить молодежи последствия употребления алкоголя и помочь людям с алкогольной зависимостью.

«Медицина сейчас работает на принципах доказательности. Если эксперимент был проведен, повторен и он удачный, то тогда можно его распространять на всю популяцию человечества, общество, государство и так далее», — сказал Ковтун, подчеркнув, что если не было исследований, то такие эксперименты излишни и могут только привести к трате средств и бессмысленности прилагаемых усилий

Врач добавил, что подобных практик раньше не встречалось в области наркологии и профилактики.

11 декабря президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев назвал унизительной идею продажи алкоголя по справке от нарколога.

Ранее продажи алкоголя в России обновили исторический максимум.

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