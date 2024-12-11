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Идею продажи алкоголя по справке от нарколога на «Госуслугах» назвали унизительной

Предложение продавать спиртное по справке от нарколога назвали унизительным

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Vania Zhukevych/Shutterstock/FOTODOM

Процедура продажи алкоголя по справке от нарколога, прикрепленной на портале «Госуслуги», унизительна. Такое мнение высказал президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Так он прокомментировал предложение депутата Госдумы Андрея Свинцова о продаже алкоголя лицам старше 18 лет только по справке о прохождении нарколога, свидетельство о чем должно быть прикреплено к профилю потребителя на «Госуслугах». Проект закона размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

По словам Косарева, в России идет работа по сокращению объема потребления алкоголя. Тем не менее, по его словам, подобная процедура стала бы унизительной для покупателя. Президент Союза производителей алкогольной продукции заявил, что введение такой нормы стало бы фундаментальным нарушением прав человека.

В среду Свинцов заявил, что, если в России введут закон о продаже алкоголя строго по QR-коду, то это благоприятно отразится на здоровье жителей. При этом сама процедура не будет сложной.

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