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Продажи алкоголя в России обновили исторический максимум

РБК: розничные продажи алкоголя в России обновили исторический максимум

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Виталий Тимкив/РИА Новости

За первые десять месяцев 2024 года в России в рознице было продано 184,2 млн дал алкогольной продукции, что стало наибольшим показателем с 2017 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

Отмечается, что чаще всего россияне закупаются водкой. Всего с января по октябрь было продано 62,5 млн дал этого напитка.

Также в указанный период было продано рекордные 46,9 млн дал виноградного и игристых вин (на 0,9% больше по сравнению с 2023 годом и на 22,5% — с 2017-м).

Продажи игристого выросли до 16,3 млн дал (10,9% больше, чем в 2023 году, и на 61% больше, чем в 2017 году).

Кроме того, наибольший рост в продажах показали ликеро-водочные изделия (сюда входят настойки, наливки, ликеры, бальзамы и т.д.), виски, ром, джин и другие напитки. Их продажи составили с января 2024 года 13,2 и 11,3 млн дал соответственно, что на 16,6% и 15,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задумались о введении «трезвых пятниц».

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