В Подмосковье лесничий нашел главную новогоднюю елку страны и получил машину

Лесничему, который нашел в Подмосковье главную новогоднюю елку страны, подарили автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, подарок вручили старшему участковому лесничему Дровинского участкового лесничества Игорю Левочкину.

Директор Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес», лесничий Махач Ширинов заявил, что в этом году в качестве подарка был выбран автомобиль Niva Chevrolet. Он подчеркнул, что использовать авто можно будет исключительно в рабочих целях.

«Это все очень серьезная и сложная операция. В течение четырех месяцев весь наш филиал во время патрулирования территории государственного лесного фонда занимался поиском самой лучшей ели по параметрам, которые установлены», — заявил Ширинов.

По его словам, патрулирование леса для поиска идеального растения начинается еще в июне. Такие меры принимаются для того, чтобы осмотреть елку со всех сторон и установить ее параметры, высоту и другие характеристики, чтобы впоследствии предложить дерево в качестве кандидата на главную ель России.

До этого стало известно, что минимальный набор новогодних украшений для дома обойдется россиянам в среднем в три-пять тысяч рублей.

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