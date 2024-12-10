Российские экологи призвали остановить «елочный беспредел»

После праздников многие россияне выбрасывают живые новогодние елки на помойку. Однако это настоящий «елочный беспредел», и очень неразумный подход, заявил глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Сама по себе установка елок не причиняет особого вреда, так как их специально для этого и выращивают, но крайне важно правильно их утилизировать, заявил он Общественной Службе Новостей.

Городские елки с площадей власти зачастую направляют на переработку или применяют для разных акций – к примеру, делают из древесины разные изделия, напомнил эколог. Но жители редко об этом задумываются, добавил он.

«Посмотрите, что творится на городских контейнерных площадках после новогодних праздников. Ведь все наши елочки там. Вот с этим елочным беспределом надо заканчивать», — подчеркнул Исмаилов.

Сегодня в больших городах жители могут отдать елку на переработку или сдать на утилизацию в рамках разных городских акций – таких, как «елковорот». Важно не выбрасывать деревья, служившие главным праздничным украшением, а узнать, куда можно их отвезти, чтобы не нанести урон экологии, заключил эксперт.

Напомним, по мнению специалистов, натуральную новогоднюю ель следует приобретать не ранее двадцатых чисел декабря – если приобрести дерево слишком рано, оно может к праздникам потерять свежесть, а также лишиться большей части иголок.

Ранее в Подмосковье нашли и срубили главную новогоднюю елку страны.