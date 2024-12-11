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МИД призвал россиян взвешивать риски при поездках в США и ЕС

Захарова рекомендовала взвешивать риски поездок в США с учетом риска задержания

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Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала российских граждан взвешивать риски поездок в США и союзные с ними страны из-за возможности задержания. Об этом она сообщила на брифинге.

В условиях усиливающейся конфронтации в отношениях между странами, балансирующих на грани разрыва, поездки в США чреваты серьезными рисками, отметила она.

Дипломат рассказала, что наряду с дискриминационной процедурой выдачи американских виз россияне «уже давно стали объектами «охоты» в прямом смысле слова со стороны американских органов власти».

По ее словам, в последнее время особенно часто практикуется схема выманивания за границу граждан, к которым у американских властей имеются какие-либо претензии, включая политические. Это происходит под видом выгодных коммерческих или туристических предложений с последующим задержанием таких лиц и их выдворением в американскую юрисдикцию согласно соглашениям о выдаче.

«Настоятельно призываем в предстоящие праздничные дни и в дальнейшем воздерживаться от не вызванных чрезвычайными обстоятельствами выездов в США и союзные им государства-сателлиты, включая, прежде всего, Канаду и за небольшими исключениями страны Евросоюза», — добавила представитель МИД и призвала россиян избегать за границей ситуаций, при которых можно стать жертвой провокации и подвергнуться задержанию.

10 декабря уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что россияне за рубежом сталкиваются с нарушением имущественных прав и имеют проблемы в области здравоохранения.

Ранее сообщалось, что Россия готова рассмотреть новый обмен заключенными с США.

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