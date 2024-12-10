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Москалькова рассказала о нарушении прав проживающих за рубежом россиян

Москалькова: граждане РФ за рубежом сталкиваются с нарушением имущественных прав

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Depositphotos

Проживающие за рубежом или владеющие там недвижимостью россияне часто сталкиваются с нарушением имущественных прав и имеют проблемы в области здравоохранения. Об этом заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Самая главная, наверное, проблема связана с нарушением имущественных прав», — сказала она, отметив, что в соответствии со Статьей 17 Всеобщей декларации прав человека лишить собственности могут только по решению суда.

На счета релокантов также накладывают аресты, и у них есть трудности с переводом средств, рассказала обмудсмен.

По ее словам, граждан РФ «понуждают к продаже имущества за копейки, ставят в неравное положение» в случае судебных тяжб по этому вопросу.

5 декабря сообщалось, что санкции США против Газпромбанка привели к снижению интереса российских туристов к поездкам в Турцию. После введения ограничений там стало невозможным использование карт UnionPay, выдаваемых банком.

Ранее россиянам рассказали о возможности работать по трудовому договору из-за рубежа.

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