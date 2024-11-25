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Российские девочки-подростки заманили шестиклассницу в школьный туалет и жестоко избили

В Свердловской области школьницы жестоко избили шестиклассницу в туалете

В Свердловской области девочки-подростки заманили шестиклассницу в школьный туалет и жестоко избили. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 21 ноября в школе, расположенной в городе Волчанске. Две ученицы в возрасте 13-ти и 17-ти лет после конфликта заманили шестиклассницу в туалет и жестоко избили девочку, снимая это на камеру. Нападавшие наносили несовершеннолетней удары по голове и животу.

В результате пострадавшую школьницу доставили в хирургическое отделение детской больницы. Врачи диагностировали у девочки сотрясение мозга.

Отмечается, что обе нападавшие школьницы находятся на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Что стало причиной конфликта между ученицами, не уточняется.

Ранее россиянин избил восьмилетнюю дочь до госпитализации.

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