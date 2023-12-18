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В Госдуме отреагировали на угрозы семье оставившего послание в Марьинке солдата

Депутат Чепа призвал обеспечить безопасность семьи бойца Рудакова после угроз

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы Российской Федерации Алексей Чепа заявил, что сотрудники правоохранительных органов должны пресечь звонки с угрозами, поступающие родственникам оставившего послание в Марьинке погибшего российского солдата Романа Рудакова. Об этом сообщает «Лента.ру».

По его словам, поступает множество звонков от людей, поддерживающих семью Рудакова. Депутат считает, что родным солдата необходимо оказать помощь, например, выяснить, кто именно звонит с угрозами и пресечь подобное.

Парламентарий добавил, что представители правоохранительных органов обязаны отреагировать на угрозы в адрес родственников военного, подключиться к обеспечению их безопасности.

До этого стало известно, что семья погибшего в Марьинке солдата Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) Романа Рудакова обратилась в полицию с просьбой защитить их от угроз.

17 декабря Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщал, что во время зачистки Марьинки на стене одного из домов было найдено послание от российского мотострелка Рудакова. Он попросил тех, кто его найдет, позаботиться о матери, сестре и брате. По информации канала, рядом с надписью находились девять тел.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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