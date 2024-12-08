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Выплаты получили более 3 тыс. граждан Белгородской области, потерявших жилье

Гладков: за две недели выплаты за утрату жилья получили 3200 белгородцев

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

За последние две недели более 3200 жителей Белгородской области, потерявших жилье в результате обстрелов, получили выплаты на общую сумму более 420 млн рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В видеообращении губернатор рассказал, что за последнюю неделю более тысячи человек, чьи дома были разрушены или которые проживали в населенных пунктах, закрытых в настоящее время, получили выплаты в размере 15, 75 и 150 тыс. рублей.

«За последние две недели такое количество жителей составило уже более 3200. Общая сумма выплат превысила 420 миллионов рублей», — подчеркнул он.

Более подробная информация о ходе оказания помощи пострадавшему населению, добавил Гладков, будет представлена на совещании правительства 9 декабря.

1 декабря губернатор Белгородской области сообщал, что соответствующие выплаты получили 2200 человек.

Единовременная выплата пострадавшим жителям Белгородской области составляет 5 тыс. рублей; выплата за частичную потерю имущества первой необходимости — 75 тыс. рублей, выплата за полную потерю имущества — 150 тыс. рублей.

Ранее Гладков раскрыл сумму, полученную Белгородской областью на возмещение ущерба с начала обстрелов.

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Обстрелы Белгородской области
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