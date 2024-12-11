Зарплаты украинских чиновников выросли почти на 50%

В 2024 году среднюю заработную плату украинских чиновников повысили почти на 50%. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Если на начало 2024 года средняя начисленная зарплата в госорганах составляла 38,6 тысячи гривен ($925), то, по итогам октября — уже 57,5 тысячи ($1378)... По результатам года будет еще больше», — говорится в статье.

При этом средняя зарплата в целом на Украине достигает 21,9 тысячи гривен по итогам III квартала. Это около $525.

По данным журналистов, особенно большие прибавки к зарплатам чиновники получили летом, когда шло обсуждение «дыры» в государственном бюджете.

6 декабря сообщалось, что в текущем месяце на Украине произойдет резкое повышение цен на все виды продуктов питания. По прогнозам аналитиков, овощи в декабре подорожают на 15%, фрукты — на 10%, мясо в среднем повысится в цене на 9%, а молочные продукты — на 14%. При этом стоимость топлива, вероятно, останется на прежнем уровне.

Ранее сообщалось, что страны G7 завершают выдачу помощи Украине из активов России.