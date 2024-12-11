Названы победители премии «Сделано в России — 2024»

Проект «Сноб» объявил победителей 13-й ежегодной премии «Сделано в России». Церемония награждения прошла в гостинице «Метрополь» в Москве.

Среди победителей оказались сериал «Трасса», хоррор Светланы Тюльбашевой «Лес», выставка «Журнал красивой жизни». Полный список представлен на сайте издания.

В этом году жюри выбирало призеров в 13 номинациях. Конкурсная программа проходила в три этапа: формирование лонг-листа, отбор номинантов экспертным советом для шорт-листа и открытое онлайн-голосование.

«Каждый год мы стараемся, чтобы это событие было чем-то большим, чем просто награды лучшим из лучших. Это момент, когда мы вместе создаем портрет нашего времени, его дыхание, его лицо», — сказал издатель проекта «Сноб» Марина Геворкян, открывая мероприятие.

Награждение провели в формате театрального спектакля, перед каждой номинацией участникам включали текст о любви, который озвучивали 10-летняя школьница Аня, писатель Евгений Водолазкин и другие.

Ранее в Москве наградили победителей премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ».