В Москве прошла премия «Сделано в России»

В Москве на территории отеля «Метрополь» прошла 13-я церемония вручения премии «Сноба» — «Сделано в России», лейтмотивом которой в этот раз стала любовь. Среди гостей оказались читатели, эксперты, редакция и номинанты, передает проект «Сноб».

«Вот уже почти два десятилетия «Сноб» изучает человека — не только его интеллект, вкусы, амбиции, но и то, как он меняется. Мы с вами точно не самые сильные, а в 2024 году кажется, что уже и не самые умные — искусственный интеллект пытается нас потеснить с этого пьедестала. Но у нас все еще остается то, что невозможно забрать: способность сопереживать, любить, жертвовать собой ради других», — сказала в ходе открытия церемонии издатель «Сноба» Марина Геворкян.

Награждение провели в формате театрального спектакля, перед каждой номинацией участникам включали текст о любви, который озвучивали 10-летняя школьница Аня, писатель Евгений Водолазкин и другие. Среди победителей в различных номинациях оказались сериал «Трасса», выставка «Журнал красивой жизни», хоррор Светланы Тюльбашевой «Лес», альбом «Суперслабость» группы «Сироткин» и не только.

Накануне сообщалось, что Кино Mail получил «Премию Рунета 2024», портал представил спецпроект ко Дню российского кино в номинации «Культурные проекты». На портале собраны факты из 116-летней истории отечественного кинематографа.

Ранее стало известно, что Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) и Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) могут получить Нобелевскую премию мира.