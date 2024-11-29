В Москве усилят меры контроля за мигрантами

В Москве введут дополнительные меры контроля за соблюдением миграционного законодательства. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники.

По информации агентства, трудовые мигранты и некоторые категории иностранцев будут обязаны оформить специальные удостоверения личности. Эти документы позволят полиции оперативно проверять информацию о статусе и наличии правонарушений у владельцев.

Как уточняет АГН, сотрудники ГУ МВД будут проверять у мигрантов наличие электронного удостоверения, представляющего собой именную пластиковую карту с электронным чипом и QR-кодом. На карту будет нанесена вся основная информация о ее владельце: личные данные, гражданство, образец подписи, а также данные о самой карте.

Как отметил начальник управления по вопросам миграции столичной полиции Дмитрий Сергиенко, внедрение этих технологий значительно оптимизирует работу полиции. Силовики смогут проверять информацию о правонарушениях, несвоевременном прохождении дактилоскопии и фотографирования, а также другие данные. В случае выявления каких-либо нарушений, сотрудники полиции смогут оперативно принять необходимые меры.

26 ноября министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что центры по изучению русского языка, где смогут обучаться дети мигрантов, создадут примерно через два-три года.

25 ноября в Госдуму был внесен законопроект о запрете принимать в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка.

Ранее в Госдуме рассказали о законах, которые вступят в силу в декабре.