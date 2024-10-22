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Россиянка оглохла на одно ухо и потеряла ребенка после избиения мужем-бизнесменом

В Перми директор ЧОПа жестоко избил беременную жену до глухоты

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Depositphotos

В Перми местный бизнесмен и экс-кандидат в депутаты жестко избил беременную жену. Об этом изданию Readovka рассказала сама пострадавшая.

По словам Ольги, ее муж Виктор (имена изменены) — исполнительный директор ЧОПа, который до ухода в политику был владельцем лиги кулачных боев «Волго-Урал FIGHT», управлял кальянной, оформленной на чужое имя, а однажды якобы подделал подпись жены для продажи машины. Около полугода назад мужчина поднял на возлюбленную руку и оставил ее глухой на одно ухо.

В тот момент Ольга была беременна, но из-за возникших рисков на фоне избиения ей было показано прервать беременность. Никакой ответственности за физическое насилие над матерью своего нерожденного ребенка Виктор не понес и даже стал ей угрожать связями в прокуратуре города и криминальных кругах. Бизнесмен утверждал, что некий генерал «все прикроет», а Ольге «придется оглядываться».

Пострадавшая подала уже три заявления, но получила отказ в возбуждении уголовного дела, несмотря на наличие медицинских заключений и записанных угроз. Женщина говорит, что теперь боится за себя и двух своих детей от предыдущего брака.

Ранее жена якутского депутата обвинила его в домашнем насилии.

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