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В российском регионе массово сносят дворовые корты

В Екатеринбурге массово сносят дворовые корты

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Freepik.com

В Октябрьском районе Екатеринбурга сносят сразу 14 дворовых кортов. Об этом сообщает ЕАН. Уточняется, что о планах демонтировать площадки ТСЖ уведомила районная администрация.

Как сообщила изданию председатель ТСЖ «Прогресс» Оксана Курбатова, все корты оперативно признали аварийными. На их снос, по ее словам, уже выделены средства.

«Состояние полушоковое, но, к сожалению, все уже решено. В прошлом году на 14 кортов 300 тыс. выделяли на посыпку песком. Никто из компаний на это не заявился. В этом году начались разговоры о том, что нет денег, не могут содержать», — рассказала Курбатова.

При этом в управляющую компанию периодически поступают запросы о ходе реализации программы «Спорт в каждый двор», добавила она.

Как рассказали жители одного из дворов, они собственными силами ежегодно заливали каток на корте и содержали его. Однако в этом году кататься будет негде, сетуют они.

Накануне в екатеринбургском театре произошло обрушение потолка.

Инцидент произошел в здании учебного театра ЕГТИ. Протечка системы отопления в зоне перекрытия над фойе привела к тому, что часть штукатурки отслоилась и рухнула.

Информации о пострадавших не поступало. Сообщается, что фойе временно закрыли, чтобы просушить потолок. Маршрут движения до зала изменили.

Ранее при разборке горнолыжного комплекса в Подмосковье обрушились конструкции.

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