В здании театра в Екатеринбурге рухнул потолок

В Екатеринбурге в здании театра произошло обрушение потолка. Об этом со ссылкой на ректора Екатеринбургского государственного театрального института Анну Глуханюк сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел в здании учебного театра ЕГТИ. Протечка системы отопления в зоне перекрытия над фойе привела к тому, что часть штукатурки отслоилась и рухнула.

Информации о пострадавших не поступало. Сообщается, что в данный момент фойе временно закрыли, чтобы просушить потолок. Маршрут движения до зала изменили.

По словам Глуханюк, в данный момент в театре ведется реставрация, передает агентство. Из соображений безопасности посетителей в ходе ремонтных работ учитывается график занятий и показов спектаклей.

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