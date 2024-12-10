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В здании театра в Екатеринбурге рухнул потолок

Ura.ru: в Екатеринбурге рухнул потолок в здании театра

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

В Екатеринбурге в здании театра произошло обрушение потолка. Об этом со ссылкой на ректора Екатеринбургского государственного театрального института Анну Глуханюк сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел в здании учебного театра ЕГТИ. Протечка системы отопления в зоне перекрытия над фойе привела к тому, что часть штукатурки отслоилась и рухнула.

Информации о пострадавших не поступало. Сообщается, что в данный момент фойе временно закрыли, чтобы просушить потолок. Маршрут движения до зала изменили.

По словам Глуханюк, в данный момент в театре ведется реставрация, передает агентство. Из соображений безопасности посетителей в ходе ремонтных работ учитывается график занятий и показов спектаклей.

До этого в Коркино потолок в доме рухнул на четырехмесячного младенца. Ребенка отправили в больницу.

Ранее на турбазе в Ленобласти рабочего придавило рухнувшим потолком.

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