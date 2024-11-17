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Россиянин жестоко избил мужчину из-за конфликта в магазине

Житель Башкирии жестоко избил мужчину из-за ссоры на кассе в магазине

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Следственный комитет Российской Федерации по Республике Башкортостан

В Белорецке мужчина набросился с кулаками на покупателя в магазине, который сделал ему замечание. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Башкортостан.

Инцидент произошел 15 ноября в одном из белорецких супермаркетов. Покупатель сделал замечание незнакомцу и его трем приятелям. Конфликт продолжился на улице, 23-летний уроженец Ингушетии несколько раз ударил 32-летнего оппонента, спасти пострадавшего не смогли.

Нападавший с места происшествия скрылся, его задержали по дороге в Магнитогорск. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства драки устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ставропольском крае лжеполицейский ограбил и избил прохожего. С заявлением в правоохранительные органы обратился 41-летний житель Ессентуков. Мужчина сообщил, что на улице к нему подошел незнакомец, который представился сотрудником полиции и попросил россиянина сесть в его машину и проехать в отдел. После этого злоумышленник вывез мужчину за город, нанес несколько ударов по лицу и отобрал мобильный телефон.

Ранее двое россиян пытали знакомого кипятильником, а потом обокрали.

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