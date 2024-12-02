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Россиянин жестоко избил собутыльника во время застолья за его взгляды на жизнь

В Волгограде юноша избил собутыльника в ходе застолья за его взгляды на жизнь

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Depositphotos

В Волгограде 20-летний молодой человек жестоко избил 30-летнего собутыльника во время застолья. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 30 ноября, когда юноша родом из Волжского встретился со старшим знакомым и они устроили застолье дома у сестры последнего. В ходе употребления спиртных напитков между мужчинами возникла ссора из-за разногласий во взглядах на жизнь.

Собутыльники вышли на улицу, и там конфликт разгорелся с новой силой. Между ними началась драка, в ходе которой юноша начал избивать упавшего на землю мужчину ногами. После этого молодой человек скрылся, а пострадавший вызвал бригаду скорой помощи.

Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него тупую травму груди, разрыв левого легкого и переломы двух ребер.

Полицейские задержали подозреваемого в избиении. В отношении юноши возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее мигранты избили многодетного отца, который вышел в магазин в Новосибирске.

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