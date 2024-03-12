Собаководам рассказали, чего не должно быть в рационе у питомца

Далеко не вся еда, которую употребляет человек подойдет собаке. Об этом в беседе с РИАМО предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он подчеркнул, что от качества пищи напрямую зависит состояние здоровья и продолжительность жизни питомца.

«Не все, что хорошо для человека, подойдет для питомца. Остатки обеда или ужина, кости от жареного мяса, крупы с тушенкой — все это не нужно давать любимцу, если вы заботитесь о его здоровье. Собака — хищник, которому нужны качественные мясные продукты, баланс полезных микроэлементов и витаминов», — сказал Голубев.

Он посоветовал исключить из рациона собаки сырую свинину, так как она может быть источником опасного вируса Ауески. Также, по его словам, не стоит давать питомцу трубчатые кости птиц, причем как сырые, так и вареные.

Если собака ежедневно употребляет крупы, кислотность ее желудка со временем изменится, в результате чего организм животного не сможет полноценно усваивать мясную составляющую рациона, добавил кинолог.

До этого Голубев рассказал, как выбрать игрушку для питомца. Предметы, по его словам, должны быть изготовлены из натуральных материалов, таких как хлопок, высушенная жила или дерево. Безопасными для собаки также являются игрушки из латекса, силикона и высококачественной резины, отметил эксперт.

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