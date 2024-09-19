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Против бывшего заместителя главреда «Новой газеты» возбудили уголовное дело

СК завел дело на экс-заместителя главреда «Новой газеты» Мартынова

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Следственный комитет России завел уголовное дело против экс-заместителя главного редактора «Новой газеты» Кирилла Мартынова (признан в РФ СМИ-иноагентом) по статье об организации деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

«Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Кирилла Мартынова по ст. 284.1 УКРФ («Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ»)», — говорится в сообщении.

По информации агентства, речь идет об издании «Новая газета. Европа», главредом которой является этот журналист.

В сентябре главный редактор «Новой газеты» (в России сайт издания заблокирован) Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом) призвал открыть гуманитарный коридор для жителей города Суджи Курской области. Соответствующее обращение о необходимости спасти людей журналист направил в комиссию ООН по правам человека, российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и президенту Международного комитета Красного Креста.

В этом же месяце стало известно, что Муратов уходит с поста главного редактора «Новой газеты» на время разбирательства в суде по поводу его внесения министерством юстиции Российской Федерации в реестр иностранных агентов. Временно исполняющим обязанности главреда «Новой газеты» стал его заместитель Сергей Соколов.

Ранее Госдума направила в Генпрокуратуру материалы о нарушающих закон иноагентах.

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