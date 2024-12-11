На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла

Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир Большой Курильской гряды, выбросил пепел на трехкилометровую высоту. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Сахалинской области.

В 08:57 по местному времени (00:57 мск) Сахалинская группа оперативного реагирования на вулканические извержения Института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения РАН передала в Центр управления в кризисных ситуациях информацию о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту три километра. Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более пяти километров.

В находящемся в семи километрах от вулкана городе Северо-Курильск не наблюдается пеплопад и не ощущается запах сероводорода. В настоящее время угрозы для населения нет.

В МЧС подчеркнули, что в районе вулкана не проходят международные трассы движения самолетов. Там также нет зарегистрированных туристических групп.

4 ноября сообщалось, что четыре аэропорта на острове Флорес, расположенном в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара, приостановили отправку и прием самолетов из-за извержения вулкана Левотоби.

Ранее российские ученые определили дату самого мощного извержения вулкана на Земле за последние 10 000 лет.