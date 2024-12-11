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Пенсионер из Иркутска продиктовал мошенникам код из сообщения и отдал им 7,3 млн рублей

В Иркутске пожилой мужчина отдал аферистам более семи млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

Житель Иркутска отдал мошенникам более семи миллионов рублей, поверив информации о взломе аккаунта. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам 71-летнего пенсионера, ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками почты и заявили, что пожилому мужчине пришло письмо, получить его якобы можно только если назвать код из сообщения. В этот момент пострадавший ждал извещение о поступлении на счет крупной суммы. Он продиктовал нужные данные.

Позже с ним связался «сотрудник МФЦ», который сообщил о взломе аккаунта россиянина на «Госуслугах». Чтобы неизвестные не смогли похитить средства мужчины, он отправил злоумышленникам 7,3 миллиона рублей. Из них 4,5 миллиона – деньги, которые он получил переводом. Пенсионер перевел их на продиктованный мошенниками номер.

Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в крупном размере.

Ранее в Москве нашли кол-центры, обманывавшие десятки тысяч граждан.

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