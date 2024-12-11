Врач рассказал, как следует питаться беременным

Беременным женщинам рекомендуется есть маленькими порциями, выбирая при этом калорийные блюда, богатые белком, витаминами и минералами. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач — акушер-гинеколог высшей категории, гемостазиолог Артур Ли. Он посоветовал включить в рацион зеленые и оранжевые овощи, мясо, бобовые, орехи, фрукты, а также рыбу, за исключением осетровых, скумбрии и других видов, богатых метилртутью.

«Исключить из рациона жирную и острую пищу, особенно жареные блюда. Лучше отказаться от крепкого чая, кофе, газированных напитков. Также рекомендуется меньше есть пищу с высоким содержанием ретинола, такие как печень или продукты из нее», — сказал специалист.

Он посоветовал беременным отказаться от вегетарианской диеты, поскольку у ребенка может возникнуть дефицит витамина B12 и незаменимых аминокислот.

Ассистент тренера российской сборной по художественной гимнастике Алиса Валиева до этого рассказала, каким видом спорта лучше заниматься беременным. По ее словам, физическая активность во время беременности полезна, но только если нет противопоказаний от врача.

Важную роль играет то, занималась ли женщина спортом до беременности. Если активный образ жизни преобладал, то, скорее всего, и беременность будет проходить легче, отметила эксперт.

Ранее врач рассказала об опасности дефицита важного для беременных препарата в России.