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Врач рассказала об опасности дефицита важного для беременных препарата в России

Врач Мальцева: дефицит антирезусного иммуноглобулина представляет опасность

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Дефицит антирезусного иммуноглобулина в России опасен, потому что данный препарат требуется беременным женщинам при развитии резус-конфликта между их организмом и организмом ребенка. Об этом 360.ru рассказала гинеколог, сексолог, аромопрактик Тамара Мальцева, комментируя новость о том, что в Москве столкнулись с острой нехваткой антирезусного иммуноглобулина.

«Если этого препарата не будет, то мы возвращаемся в те времена, когда после неудавшейся беременности, выкидыша, аборта и даже удавшейся беременности и родов, когда возникал резус-конфликт у матери и плода, женщина больше не могла выносить детей», — уточнила врач.

При этом, по ее словам, дефицита данного препарата в стране нет, несмотря на санкции. Кроме того, резус-конфликт с плодом у беременных развивается редко.

22 ноября РБК писал, что в Ростовской области некоторые медучреждения ограничили использование антирезусного иммуноглобулина для беременных. В областном Минздраве охарактеризовали запасы препарата в госучреждениях по профилю «акушерство и гинекология» как незначительные. До этого «Коммерсант» писал, что с аналогичной ситуацией столкнулись в Пензенской области.

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