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Москвичей предупредили о новой схеме мошенничества с проездными картами

Дептранс Москвы предупредил о новой схеме мошенничества с картами «Тройка»

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Пресс-служба Дептранса

Департамент транспорта Москвы предупредил жителей и гостей столицы о новых схемах мошенничества с проездными картами «Тройка». Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«В сети распространяется информация с поддельными ссылками на интернет-ресурсы Транспортного комплекса Москвы. Это мошенники. Ни в коем случае не переходите по непроверенным ссылкам для пополнения карты «Тройка» и карты москвича», — говорится в сообщении.

В дептрансе предупредили, что, перейдя по такой ссылке, можно потерять деньги. Пользователям рекомендовали тщательно проверять корректность написания веб-сайта в адресной строке браузера.

До этого МВД накрыло в Москве сеть из 300 телефонных мошенников, отправлявших деньги ВСУ. Злоумышленники организовали работу нескольких кол-центров в столице, где было оборудовано около 500 рабочих мест. Сотрудники общались с гражданами других стран, убеждая их инвестировать свои средства в криптовалюту и деятельность различных торговых площадок.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании руководителя международной сети мошеннических колл-центров.

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