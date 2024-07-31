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Массовое отравление произошло в главном офисе TikTok

Mash: массовое отравление в офисе TikTok в Сингапуре, пострадали 60 человек

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RidhamSupriyanto/Shutterstock/FOTODOM

Массовое отравление произошло в главном офисе TikTok в Сингапуре, пострадали 60 человек, из них 57 госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что у всех пострадавших были одни и те же симптомы: боль в животе, рвота, температура 38+, холодный пот, бледность. У всех диагностировали гастроэнтерит. Пострадавшие сотрудники отравились в офисной столовой, сейчас ее обследуют специалисты.

По предварительной информации, в еде, которую купили сотрудники TikTok, была кишечная палочка. Местные блогеры написали, что в этом могут быть замешаны спецслужбы США. Объясняется это тем, что американское правительство давно пытается навредить главе ByteDance Шоу Цзы Чу, но тот не поддается и судится с ним.

Накануне сообщалось, что на всероссийском турслете в Северной Осетии произошло отравление 11 детей. У пятерых детей оказалась повышенная температура тела, а еще у шести — кишечное расстройство. Их состояние оценили как удовлетворительное.

До этого в Москве арестовали 24-летнего продавца шаурмы, которой отравились постояльцы хостела. Мужчине предъявлено обвинение по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою вину он не признал.

Ранее в сибирском городе зафиксировали массовое отравление шаурмой.

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