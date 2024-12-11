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Глава Таганрога сообщила, что повреждения в атакованной котельной устранены

Камбулова сообщила о скором возвращении тепла в дома после атаки ВСУ на Таганрог

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Пресс-служба Сбера

Глава Таганрога Светлана Камбулова в своем Telegram-канале заявила, что повреждения в городской котельной, которая пострадала от ночной атаки ВСУ, устранили.

По ее словам, сейчас идет заполнение системы и скоро тепло вернется в дома жителей города.

Таганрог подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 11 декабря. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в результате обстрела одно из промышленных предприятий в городе получило повреждения. Более того, сгорели 14 транспортных средств.

Впоследствии глава населенного пункта Светлана Камбулова заявила, что в Таганроге вышла из строя местная котельная. Из-за этого в 27 многоквартирных жилых домах произошли перебои с теплоснабжением, добавила она. При этом никаких сведений о пострадавших к текущему моменту не поступало.

Ранее было названо оружие, которое ВСУ могли применить для атаки на Таганрог.

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