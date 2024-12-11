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Врач перечислила признаки дефицита кальция в организме

Врач Соломатина: ломкость ногтей может говорить о дефиците кальция в организме

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ухудшение состояния кожи, волос, ногтей и зубов может говорить о нехватке кальция в организме. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в этом случае может часто возникать кариес, происходить расшатывание зубов. Кроме того, на дефицит указывают ломкость ногтей, высыпания на коже, тусклость и обсеченность волос. Врач отметила, что нехватка кальция может проявляться ночными судорогами, покалыванием в кончиках пальцев, апатией, усталостью. У женщин в пре- и менопаузе могут возникать переломы.

В случае появления таких симптомов Соломатина советует проверить содержание кальция в организме. Для поддержания уровня и профилактики дефицита она рекомендует употреблять две порции молочных продуктов в день.

«Можно съесть кусочек сыра и выпить стакан кефира. Кальций также содержится в кунжуте и листовой зелени, поэтому будут полезны зеленые салаты с добавлением семян. Макроэлемент лучше усваивается в вечернее время», — уточнила диетолог.

Врач-эндокринолог, диетолог «Клиника Фомина Пермь» Яна Королева до этого рассказала «Газете.Ru», что альтернативные источники кальция помогут восполнить его дефицит без молочки. Лучше из них — это зелень, капуста, консервированная рыба, соя и орехи.

Ранее врач рассказал, какие добавки и лекарства нельзя принимать вместе.

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