Врач объяснила, как получить достаточно кальция без молочных продуктов

Если человек не хочет или не может потреблять молочные продукты, ему нужно искать альтернативные источники кальция. Лучше из них — это зелень, капуста, консервированная рыба, соя и орехи. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, диетолог «Клиника Фомина Пермь» Яна Королева.

Ограничить молоко необходимо при непереносимости лактозы, аллергии на коровье молоко, высоком уровне холестерина.

«В таких случаях стоит включить в рацион альтернативные источники кальция: зелень, то есть петрушку и укроп или капусту, например брокколи. Также получить кальций можно из сардин и других рыбных консервов. Рекомендуются соя, орехи и семена, а также продукты и заменители молока из них. Прием добавок с кальцием может быть полезен, но только под контролем врача», — объяснила Королева.

Достаточное потребление кальция — важное условие для здоровья костей в любом возрасте, подчеркнула врач. Суточная потребность для взрослых составляет от 1000 до 1200 мг. Точное значение зависит от возраста, пола и наличия заболеваний.

Если же молочные продукты не запрещены, то достаточно потреблять в день три порции молочных продуктов.

«К примеру, одной порцией считается 150 г творога, 200 мл молока или кисломолочных продуктов (кефир, ряженка, айран и др.), 150 г йогурта или 30 г твердого сыра», — рассказала врач.

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