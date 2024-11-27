Врач рассказал, какие добавки и лекарства нельзя принимать вместе

Кальций нельзя принимать вместе с калием и магнием из-за конкуренции этих веществ за усвоение. Также избыток цинка может препятствовать усвоению меди, а железо — антибиотиков. Об этом изданию The Healthy рассказал американский терапевт и специалист по семейной медицине Тодд Сонтаг.

Врач объяснил, что при одновременном приеме кальция с калием и магнием эти вещества нейтрализуют действие друг друга, из-за чего их усвояемость снижается. Чтобы избежать «конкуренции» между макроэлементами, доктор рекомендует употреблять добавки с интервалом не менее двух часов.

Цинк может мешать усвоению меди — минерала, необходимого для выработки клеток крови и поддержания здоровья костей. Также вероятность получения желаемого полезного эффекта снижается при одновременном употреблении жирорастворимых витаминов — A, D, E и K. По словам Сонтага, для приема этих веществ нужно выделять отдельное время.

Тем, кто любит кофе и чай, не следует запивать ими добавки с железом. Железо — это важнейшее питательное вещество, необходимое для образования эритроцитов, которые переносят кислород по организму. Если принимать железо вместе с кофейными и чайными напитками, оно может связываться с содержащимися в них танинами (растительными соединениями) вместо того, чтобы усваиваться организмом.

Дополнительно терапевт рекомендует с осторожностью сочетать железо с антибиотиками — классом препаратов, используемых для лечения инфекций. Элемент может связываться с молекулами антибиотиков и препятствовать их действию.

Ранее выяснилось, что витамин D не снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.