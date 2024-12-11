Президент пообещал разобраться с выселением семьи участника СВО

Президент России Владимир Путин поручил разобраться с выселением семьи участника специальной военной операции (СВО) из Бурятии из предоставленного ему служебного жилья. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова рассказала о бойце СВО, 20 лет проработавшем в МЧС РФ. По ее словам, семью россиянина по решению суда пытаются выселить из служебной квартиры.

«Странно, что [семью] участника специальной военной операции кто-то выселяет, еще через суд, из служебного жилья... Дайте информацию, мы с этим тоже разберемся», — сказал Путин.

Глава государства также поддержал предложение о том, что нельзя выселять участников СВО и членов их семей из служебного жилья до тех пор, пока они находятся в зоне боевых действий.

Российский лидер добавил, что от того, как чувствуют себя члены семей военных, зависит настроение бойцов, их эмоциональное состояние, а вследствие и эффективность их деятельности, и усиление инстинкта самосохранения на фронте.

Ранее сообщалось, что на Урале пожилых родителей участника СВО выселяют из дома.