На Урале пожилых родителей участника СВО выселяют из дома

В Челябинской области пожилая пара рискует остаться без жилья, в которое вложила несколько миллионов — их выселяют по решению суда. Об этом сообщает издание 74.ru.

Дом, который стал предметом споров с властями, находится в поселке Ближний Береговой под Снежинском. Пенсионер Сигабат Шарафутдинов вместе с супругой борется за право оформить жилое помещение на себя. Как рассказал мужчина в беседе со СМИ, в начале 2000-х на базе поселка было сельскохозяйственное предприятие, где его пригласили работать директором. Тогда мужчина с семьей жил в 70 км от города, преодолевать такое большое расстояние приходилось ежедневно. Поначалу администрация якобы обещала обеспечить мужчину жильем, но спустя пару лет никаких предложений по переселению ближе к предприятию не поступало, так что мужчина сам пришел на встречу с Анатолием Опланчуком, возглавлявшим город в те годы, и попросил отдать ему под жилье полуразрушенное здание на улице Центральной. В администрации пошли мужчине навстречу.

Бывшую школу, которая пустовала долгие годы, Шарафутдинов переделал в двухквартирный дом — полностью провел капитальный ремонт из собственных средств, что подтверждено документами. На строительство он потратил более двух миллионов рублей. Позже, когда сменился глава, а селянин захотел полностью оформить одну из квартир на себя, у него ничего не вышло. Дом — муниципальная собственность. А старые договоренности, по словам пенсионера, с новой администрацией уже не действовали.

В конце 2023 года власти вручили пожилой паре уведомление, что квартиру придется освободить. Супруги отказались сделать это добровольно, тогда администрация города подала на них в суд на принудительное выселение. Решение пытаются оспорить юристы.

По словам собеседника СМИ, ехать в случае выселения с женой им некуда. У пенсионера есть дочь, которая живет с семьей в однокомнатной квартире в Подмосковье и сын-военный, который пользуется служебным жильем. Сын пары служит на Кавказе и несколько раз был в командировках в зоне СВО.

Супруги обращались со своей ситуацией во многие инстанции — просили дать им возможность выкупить это жилье или найти другой компромиссный способ остаться там на законных основаниях. Но пока положительного результата не добились.

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