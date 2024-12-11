Стало известно, сколько россиян будут работать в новогодние праздники

Опрошенные россияне рассказали о своих планах в новогодние праздники. Результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка» опубликовал ТАСС.

Опрос показал, что 39% из 3,5 тыс. опрошенных собираются работать в новогодние выходные. При этом 12% респондентов заявили, что будут не только работать, но и подрабатывать. Только на подработку рассчитывает еще 10% опрошенных.

Абсолютное большинство (80%) опрошенных собирается дополнительно зарабатывать по гибкому графику. В основном в числе наиболее популярных сфер занятости на Новый год оказались вакансии для подработки водителями и курьерами (по 11%), администраторами (7%) и аниматорами (6%).

До этого депутат от КПРФ Сергей Гаврилов рассказывал, что россияне, рабочие дни которых выпали на новогодние каникулы, должны получать оплату в двойном размере.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, куда стоит сходить в Москве на новогодние праздники.