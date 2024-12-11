Россиянам рассказали, что будет с ценами на мандарины к Новому году

К Новому году цены на мандарины могут вырасти на 15–20%. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

При этом некоторые специалисты считают, что подорожание стоит ждать только в 2025 году. Так, генеральный директор информационного агентства FruitNews Ирина Козий отметила, что значительные ценовые изменения в этом сезоне не ожидаются. Однако, по ее словам, пока непонятно, как на рынок фруктов повлияют новые санкции против российских банков.

Эксперт отметила, что обычно цены на мандарины в России в зимний период снижаются на 20%, но этот год стал исключением.

«На что повлияли сразу много факторов: и усложнение международных платежей, и снижение курса рубля, и неурожай мандаринов в Турции и ряде других стран, и рост транспортных расходов поставщиков, — уточнила она.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Маргарита Кобец до этого рассказала «Газете.Ru», что в России к Новому году может возникнуть дефицит мандаринов. По ее словам, на это повлияет то, что в 2024 году ожидается низкий урожай мандаринов.

Ранее стало известно, сколько мандаринов едят россияне.