Стало известно, сколько мандаринов едят россияне

Россияне в среднем едят по 6 кг мандаринов в год, из которых 1 кг съедается в январе. Об этом сообщил в интервью РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

«Пик поставок мандаринов наблюдается в декабре и январе, когда объемы достигают около трети годового импорта, что составляет примерно 1 кг в месяц на человека в период новогодних праздников», — рассказал Тренин.

Отмечается, что такой всплеск их потребления зимой связан с тем, что в Северном полушарии мандарины созревают к концу ноября и декабрю. Также росту спроса на мандарины способствует культурная традиция включения цитрусовых в зимний рацион для укрепления здоровья и ассоциация оранжевых фруктов с новогодними праздниками.

Россия импортирует около 850 тысяч тонн мандаринов ежегодно, при этом внутри страны эти фрукты почти не выращиваются.

До этого в Россию снова начали ввозить мандарины из Абхазии.

Ранее россиянам рассказали, какие мандарины нельзя покупать.