В Кунгуре семилетний мальчик провалился под лед на глазах у отца

В Прикамье ребенок вышел на тонкий лед и ушел под воду, спасти мальчика не смогли. Об этом сообщает «59.ru».

Инцидент произошел 29 ноября на реке Шаква, в экстренные службы поступило сообщение о тонущем в ледяной воде ребенке. На место выехали спасатели, мальчика удалось извлечь из воды, его передали медикам.

Врачи скорой помощи пытались реанимировать ребенка в течение часа, но спасти его не удалось. Во время поисковых работ вдоль берега реки в отчаянии бегал отец ребенка. В МЧС Прикамья напоминают, что выход на лед толщиной меньше 10 сантиметров опасен для жизни.

До этого сообщалось, что в Биробиджане братья 6 и 12 лет вышли на первый лед, образовавшийся на заливе. Предотвратить трагедию помогли сотрудники полиции и МЧС, в поле зрения которых попали дети. Сотрудники экстренных служб провели с ними профилактическую беседу.

Ранее санитар и строители спасли семилетнего ребенка, провалившегося под лед в Курганской области.