В Архангельской области машина ушла под лед вместе с водителем

Автомобиль «Жигули» ушел под воду вместе с водителем на зимней переправе возле острова Хабарка. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел в ночь на 8 декабря, очевидцы сообщили в экстренные службы, что видят под водой автомобиль со включенными фарами. Глубина в месте провала машины составляет около 2,5 метров, на место происшествия выехали водолазы Центра гражданской защиты Архангельской области.

По предварительной информации, водитель «Жигулей» ехал по ледовой переправе в деревню Пустошь и провалился под лед, удалось ли ему спастись — неизвестно.

До этого сообщалось, что в городе Реж Свердловской области пенсионер выехал на тонкий лед водохранилища и ушел под воду вместе с автомобилем. Мужчина сумел открыть дверь и выбраться из машины, но из воды выйти уже не смог. По какой причине пожилой человек решил выехать на лед водохранилища, устанавливают правоохранительные органы.

Ранее в Дагестане первоклассница спасла мальчика, проверявшего на прочность лед на озере.