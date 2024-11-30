На Урале пенсионер провалился под лед вместе с машиной

В городе Реж пенсионер выехал на тонкий лед водохранилища и ушел под воду вместе с автомобилем, спасти его не смогли. Об этом сообщает «Е1».

Уральский пенсионер пропал днем 23 ноября, он выехал из дома на своем автомобиле и перестал выходить на связь. Родственники пытались дозвониться, но его телефон был выключен.

Семья пенсионера обратилась в правоохранительные органы, обнаружить мужчину удалось только спустя пять дней. Выяснилось, что пожилой человек по неизвестной причине выехал на лед режского водохранилища за рулем своей Chevrolet Niva. Лед не выдержал веса машины.

«Дедушка смог открыть дверь и выбраться из машины, но из воды выйти уже не смог», — рассказала внучка пенсионера.

В региональном МВД факт произошедшего подтвердили. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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