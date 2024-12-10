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Названы заболевания, которые может вызвать накопление жира в печени

Nature Medicine: жировая болезнь печени может вызывать диабет

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vims.ac.in

Ученые из Каролинского института и Гетеборгского университета (оба в Швеции) установили, что неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) может вызывать сахарный диабет, а также повреждать сердце и почки. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

НАЖБП — это заболевание, при котором жир накапливается в клетках печени, что может привести к серьезным осложнениям, таким как цирроз или рак. Болезнь остается часто незамеченной, так как на ранних стадиях не вызывает ярких симптомов. Ее распространенность среди взрослого населения достигает 25%. Основными факторами риска являются ожирение, избыточный вес и нарушения обмена веществ.

Новое исследование, проведенное на базе данных Британского биобанка, в котором участвовали более 36 тысяч человек, выявило два типа НАЖБП с различными характеристиками. Первый тип затрагивает преимущественно саму печень, при этом неожиданно снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Второй тип более агрессивен: он поражает не только печень, но и почки, а также влияет на обмен веществ, повышая риск развития диабета.

Кроме того, ученые выявили 27 новых генов, играющих роль в развитии НАЖБП. Эти данные позволили разработать два специфических показателя риска для каждого типа заболевания, что поможет врачам более точно оценивать прогноз и выбирать наилучшие методы лечения в зависимости от особенностей пациента.

По словам ученых, их открытие может изменить понимание НАЖБП, ранее считавшейся единым заболеванием. Теперь медицинские специалисты смогут применить более индивидуализированный подход к лечению: для первого типа — акцент на диету и снижение массы тела, для второго — комплексную терапию с учетом сопутствующих заболеваний, таких как диабет или сердечная недостаточность.

Ранее были названы самые вредные для печени продукты.

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