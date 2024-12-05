Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые перечислили продукты, вызывающие ожирение мышц

The BMJ: фастфуд, кетчуп и мороженое способствуют ожирению мышц

close
Freepik.com

Ученые из Калифорнийского университета установили, что фабричные продукты с избытком сахара, соли и пищевых добавок могут провоцировать отложение жира в мышцах. Результаты исследования опубликованы в The BMJ.

В исследовании приняли участие 666 человек, средний возраст которых составил 60 лет, а индекс массы тела (ИМТ) равнялся 27. В течение года специалисты наблюдали за рационом участников, около 40% которого составляли ультраобработанные продукты.

Ультраобработанные продукты (УОП) представляют собой фастфуд, готовые блюда, кетчуп, мороженое, сладкие газированные напитки и другие продукты с высоким содержанием добавок — консервантов, подсластителей и красителей. Они известны своим низким содержанием питательных веществ и способностью провоцировать заболевания, включая ожирение.

В исследовании, проведенном с использованием МРТ, ученые изучали влияние таких продуктов на состояние мышц бедер участников. Результаты показали, что чем больше УОП потреблял человек, тем больше жира откладывалось в мышцах, независимо от общего количества калорий в рационе.

Примечательно, что даже регулярная физическая активность не компенсировала вредное воздействие ультраобработанных продуктов.

Доктор Зехра Аккая из Калифорнийского университета отметила, что исследование имеет важное значение для людей с риском остеоартрита коленного или тазобедренного сустава. Избыточный жир в мышцах повышает вероятность развития и прогрессирования этих заболеваний.

Ранее ученые выяснили, как производители табака, алкоголя и фастфуда запугивают исследователей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами