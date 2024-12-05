Ученые перечислили продукты, вызывающие ожирение мышц

Ученые из Калифорнийского университета установили, что фабричные продукты с избытком сахара, соли и пищевых добавок могут провоцировать отложение жира в мышцах. Результаты исследования опубликованы в The BMJ.

В исследовании приняли участие 666 человек, средний возраст которых составил 60 лет, а индекс массы тела (ИМТ) равнялся 27. В течение года специалисты наблюдали за рационом участников, около 40% которого составляли ультраобработанные продукты.

Ультраобработанные продукты (УОП) представляют собой фастфуд, готовые блюда, кетчуп, мороженое, сладкие газированные напитки и другие продукты с высоким содержанием добавок — консервантов, подсластителей и красителей. Они известны своим низким содержанием питательных веществ и способностью провоцировать заболевания, включая ожирение.

В исследовании, проведенном с использованием МРТ, ученые изучали влияние таких продуктов на состояние мышц бедер участников. Результаты показали, что чем больше УОП потреблял человек, тем больше жира откладывалось в мышцах, независимо от общего количества калорий в рационе.

Примечательно, что даже регулярная физическая активность не компенсировала вредное воздействие ультраобработанных продуктов.

Доктор Зехра Аккая из Калифорнийского университета отметила, что исследование имеет важное значение для людей с риском остеоартрита коленного или тазобедренного сустава. Избыточный жир в мышцах повышает вероятность развития и прогрессирования этих заболеваний.

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