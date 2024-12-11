Суд приговорил организатора ложных звонков о минировании к шести годам колонии

Московский суд приговорил гражданина Израиля и Украины Якова Кесельмана к шести годам колонии за организацию ложных звонков о минировании российских объектов из украинского кол-центра. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Алексей Курганов.

По словам Курганова, Лефортовский суд столицы приговорил Кесельмана к восьми годам заключения по двум эпизодам преступления.

«Позднее Мосгорсуд согласился с тем, что это не два эпизода, а один длящийся, и снизил наказание до шести лет колонии общего режима», — поделился адвокат.

Курганов пояснил, что кол-центр находился под контролем Службы безопасности Украины (СБУ), и в какой-то момент украинские силовики заявили, что «нужно переключиться с обычной работы на звонки с сообщениями о минировании». В случае отказа они угрожали родственникам Кесельмана, уточнил Курганов.

До этого член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов в рамках заседания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что подавляющая часть «вербовочных» звонков в России осуществляется с территории Украины.

Ранее в МВД РФ заявили о поддержке Украиной телефонных мошенников.