Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Почти 300 домов во Владивостоке остались без теплоснабжения

Во Владивостоке 280 многоквартирных домов отключили от отопления из-за ремонта

close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Свыше 280 многоквартирных домов и 41 социальное учреждение в Ленинском районе Владивостока остались без теплоснабжения в результате ремонта на коммунальных сетях. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Приморья.

Отключение произошло утром, после того, как специалисты «Приморских тепловых сетей» приступили к ремонтным работам, отметили в ведомстве. По предварительной информации, срок завершения работ намечен до 20:00 по местному времени (13:00 мск).

В связи с инцидентом прокуратура организовала проверку. Отдельное внимание ведомство пообещало уделить причинам, по которым необходимые работы не провели до начала отопительного периода.

«По результатам будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования», — заверили в ведомстве.

В начале декабря эксперт по ЖКХ Александр Люшин рекомендовал для получения перерасчета за те дни, когда не было отопления, пригласить специалистов из УК, чтобы составить протокол. При этом обращение на перерасчет нужно подавать не коллективно, а индивидуально.

Ранее россиянам дали советы, как сэкономить после подорожания ЖКХ в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами