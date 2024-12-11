Почти 300 домов во Владивостоке остались без теплоснабжения

Свыше 280 многоквартирных домов и 41 социальное учреждение в Ленинском районе Владивостока остались без теплоснабжения в результате ремонта на коммунальных сетях. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Приморья.

Отключение произошло утром, после того, как специалисты «Приморских тепловых сетей» приступили к ремонтным работам, отметили в ведомстве. По предварительной информации, срок завершения работ намечен до 20:00 по местному времени (13:00 мск).

В связи с инцидентом прокуратура организовала проверку. Отдельное внимание ведомство пообещало уделить причинам, по которым необходимые работы не провели до начала отопительного периода.

«По результатам будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования», — заверили в ведомстве.

В начале декабря эксперт по ЖКХ Александр Люшин рекомендовал для получения перерасчета за те дни, когда не было отопления, пригласить специалистов из УК, чтобы составить протокол. При этом обращение на перерасчет нужно подавать не коллективно, а индивидуально.

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