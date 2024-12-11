Попытка ввести в Южной Корее военное положение продемонстрировала миру уязвимость южнокорейского общества. Об этом говорится в материале пхеньянского Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

В статье отмечается, что президент Южной Кореи «марионетка» Юн Сок Ёль столкнулся с серьезным кризисом правления и опасностью импичмента, и поэтому внезапно объявил о введении в стране военного положения. В Сеул были пригнаны «банды вооруженных головорезов фашистского режима», которые блокировали парламент, после чего по всей Южной Корее раздались «стенания».

Этим самым, подчеркивает ЦТАК, международному сообществу была показана хрупкость южнокорейского общества и отчаяние «марионетки» Юн Сок Ёля, чья политическая жизнь может завершиться досрочно.

10 декабря Национальное собрание (парламент) Южной Кореи приняло резолюцию с призывом к аресту президента страны Юн Сок Ёля и других причастных к инциденту с военным положением.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». При этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Через несколько часов депутаты проголосовали за отмену военного положения, и президент согласился его отменить.

Ранее президенту Южной Кореи запретили выезд из страны.