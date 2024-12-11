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Россиянин получил срок за призывы к захвату власти

Жителя Приморского края осудили на 2,5 года колонии за призывы к захвату власти

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Shutterstock

Суд приговорил жителя Приморского края к лишению свободы за публичные призывы к захвату власти в России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-группу регионального пограничного управления ФСБ.

Мужчине назначили наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

В июне погрануправление сообщало о задержании россиянина, который публично призывал жителей приграничных населенных пунктов к свержению конституционного строя и захвату власти в Российской Федерации. Против задержанного завели уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Фигуранта отправили под арест.

В декабре сотрудники УФСБ РФ по Орловской области задержали жителя региона, призывавшего к террористической деятельности в социальных сетях. Советский районный суд Орла заключил мужчину под стражу.

Ранее в России объявили террористической сепаратистскую организацию.

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