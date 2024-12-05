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В Орле мужчину арестовали за призывы к терроризму

Сотрудники УФСБ задержали жителя Орловской области, призывавшего к терроризму

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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники УФСБ РФ по Орловской области задержали жителя региона, призывавшего к террористической деятельности в социальных сетях. Об этом сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к публичному высказыванию в сети интернет призывов к осуществлению террористической деятельности», — говорится в сообщении.

Советский районный суд Орла избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

По информации ведомства, житель региона 1997 года рождения разместил в социальной сети публикации, в которых призывал к насильственным действиям в отношении представителей власти. Следователь возбудил уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма.

Накануне Верховный суд Северной Осетии приговорил гражданина Украины к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. По данным ведомства, обвиняемый передавал ВСУ сведения о расположении личного состава и техники Вооруженных сил РФ.

Ранее украинца осудили за шпионаж на территории Белгородской области.

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