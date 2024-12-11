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Вильфанд спрогнозировал аномальное повышение температуры в Сибири и Якутии

Вильфанд сообщил, что температура в Сибири и Якутии превысит норму

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Shutterstock/FOTODOM

На территории Сибири и Якутии в ближайшие дни температура превысит климатическую норму на 6-10°C. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

В Новосибирске, Томске и Омске к концу недели прогнозируется повышение температурного фона на 4-5°C, в связи с этим днем стоит ожидать от -1 до -5°C, отметил синоптик.

В Ямало-Ненецком автономном округе и в западной части Якутии аномальное повышение температуры составит от 8 до 10°C, продолжил Вильфанд. Поэтому в ближайшие дни там ожидается от -14 до -15°C ночью, а днем — почти -10…-11°C, добавил руководитель Гидрометцентра.

В среду Вильфанд сообщил, что в Северо-Западном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах прогнозируется сильное похолодание в период с 13 по 15 декабря. Температура будет на 5-13°C ниже нормы.

Накануне синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отметил, что в Москве на неделе с 16 декабря ожидаются снегопады. По его словам, они немного усилятся вечером в понедельник, 16 декабря, и продолжатся до среды, 18 декабря. Синоптик уточнил, что в эти дни в столице выпадет от 5 до 10 сантиметров снега.

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